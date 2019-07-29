В одном из дворов Казани девушка станцевала на крышах нескольких припаркованных у дома автомобилей. Видео с танцем нарушительницы появилось в сети. Как видно на кадрах, экстремалка соблазнительно двигалась под музыку на крышах машин и в процессе перепрыгивала с одной на другую.

После плясок девушки один из владельцев авто заметил на транспортном средстве вмятины и обратился в полицию. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД по Татарстану.

Правоохранители установили личность танцовщицы и начали ее искать. Спустя некоторое время 19-летняя фигурантка дела сама явилась в полицию, где созналась в совершенном правонарушении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девушка станцевала посреди проезжей части в бикини в Мытищах.