Второй за сутки мощный фонтан забил на Васильевском острове в Петербурге

, 22:54 Видео 82

Прорыв трубы с горячей водой во время испытаний теплосетей произошел к вечеру понедельника, 29 июля, на улице Шевченко.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ВКонтакте @spb_today, @vaska_land

Второй за сутки фонтан, достигающий высоты девятиэтажного дома, забил в понедельник, 29 июля, на Васильевском острове в центре Санкт-Петербурга. Теперь уже на улице Шевченко.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев, службы эстренно прибыли на место и быстро локализовали прорыв трубы, произошедший во время испытаний теплосетей. Пострадавших нет.

«В районе разлива воды работают оперативные бригады АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“. Дефект локализован. Приняты все необходимые меры безопасности. Температура воды не превышает 35 градусов», — уточнил Киселев.

Данные испытания являются обязательными при подготовке сетей к новому отопительному сезону.

«Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжения города зимой», — подчеркнули в компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном фонтане у станции метро «Приморская», который образовался также на Васильевском острове несколькими часами ранее.

Читайте также

+13° Днём +17°
Ночью +8°
63.52
0.39 70.64
0.33
Гороскоп на 29 июля: время настало, Водолей!

Последние новости

23:54
Тест для Зеленского: на Украине с почестями захоронили бойцов дивизии СС
23:44
В честь 35-летия «Санта-Барбары» актеры сериала с фанатами отправятся в круиз
23:36
Журналист Financial Times восхитился технологичностью налоговой системы в России
23:24
«Убежали»: Елизавета Боярская устроила мужу сюрприз в день рождения
23:05
Туристы стали заложниками стихии в Бурятии — один человек погиб
22:54
Второй за сутки мощный фонтан забил на Васильевском острове в Петербурге

Сейчас читают

«Гениально»: Сидящая на унитазе и в полотенце Лобода восхитила фанатов — фото
«Сочненько»: Дарья Пынзарь похвасталась результатами диеты — видео
«Еще не родила!»: Невеста Тимати развеяла мифы вокруг своей беременности

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги