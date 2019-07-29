Второй за сутки мощный фонтан забил на Васильевском острове в Петербурге

Второй за сутки фонтан, достигающий высоты девятиэтажного дома, забил в понедельник, 29 июля, на Васильевском острове в центре Санкт-Петербурга. Теперь уже на улице Шевченко.

Как сообщил 5-tv.ru пресс-секретарь АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» Павел Киселев, службы эстренно прибыли на место и быстро локализовали прорыв трубы, произошедший во время испытаний теплосетей. Пострадавших нет.

«В районе разлива воды работают оперативные бригады АО „Теплосеть Санкт-Петербурга“. Дефект локализован. Приняты все необходимые меры безопасности. Температура воды не превышает 35 градусов», — уточнил Киселев.

Данные испытания являются обязательными при подготовке сетей к новому отопительному сезону.

«Ненадежные участки трубопроводов, выявленные в ходе испытаний — это предотвращенные технологические нарушения в теплоснабжения города зимой», — подчеркнули в компании.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о мощном фонтане у станции метро «Приморская», который образовался также на Васильевском острове несколькими часами ранее.