Видео: Мощнейший фонтан забил у станции метро «Приморская» в Петербурге

Мощнейший фонтан грязной воды забил днем в понедельник, 29 июля, в Петербурге у станции метро «Приморская» на Васильевском острове. Видео с разных ракурсов выложили в сеть очевидцы. Один из них снимал аварию с крыши ближайшего торгового центра, и на записи видно, что в асфальте на тротуаре образовалась огромная дыра, а струя воды намного выше здания. На других кадрах видно, что огромное озеро образовалось на проезжей части.

Местные жители пишут в соцсетях, что это не первый прорыв в этом месте, предыдущий был всего пять дней назад. Совсем недавно там проводились работы по замене труб. Сейчас на место приехали ремонтные бригады, которые пытаются устранить аварию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии в историческом центре Санкт-Петербурга, где 11 июля фонтан горячей воды бил на высоту четвертого этажа, а обломки асфальта летели в окна квартир.