Киев решил покуситься на Крым по-новому

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Команда нового президента Украины Владимира Зеленского придумала и назвала новый способ вернуть полуостров в состав Незалежной.

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Фото, видео : Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Sergii Kharchenko, Alberto Pezzali, Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com

Киевский режим, не соблюдая «минские соглашения» по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, решил «напомнить о себе» международной общественности по поводу другой наболевшей темы — Крымскому полуострову.

Ранее практически неизвестный вне границ Незалежной — 33-летний Антон Кориневич, занимающий только в Киеве известную должность постпреда президента в Крыму, однако на деле не способного даже приехать на полуостров, придумал и озвучил свой план по «возвращению» Крыма в состав Украины в интервью украинскому порталу «Сегодня.ua».

Кориневич заявил, что к обсуждению статуса этой территории следует подключить страны-участницы «нормандского формата», а также Турцию, США и Великобританию. При этом он считает, что в первое время переговорная площадка может существовать даже без участия России.

Как средство «воздействия» на Москву так называемый постпред — доцент кафедры международного права Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко — предлагает ввести санкции в отношении компаний, которые участвовали в строительстве Крымского моста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост.

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