Начальника уголовного розыска задержали в Приморье — видео

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В ходе проведения обыска в квартире Андрея Миляева обнаружили более миллиарда рублей наличными.

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Фото, видео : Nikolay Gyngazov / www.globallookpress.com, 25.мвд.рф, © РИА Новости /Владимир Астапкович, ДмитрийКоробейников

Сотрудники ФСБ по Приморскому краю и следователи Шестого Главного следственного управления Следственного комитета РФ в понедельник, 29 июля, задержали начальника уголовного розыска Управления МВД региона Андрея Миляева.

По информации издания VL.RU, в ходе проведения обыска в квартире полковника полиции было обнаружено более миллиарда рублей наличными.

«Могу точно сказать, что (Андрей — Прим.ред.) Миляев задержан, скоро будет арестован», — сообщил источник агентства ТАСС.

По данным официального сайта Управления МВД РФ по Приморскому краю, Андрей Миляев занимает должность начальника Управления уголовного розыска с 29 июля 2013 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астрахани задержали экс-главу правительства региона и исполняющего обязанности министра финансов.

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