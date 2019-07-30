Сотрудники ФСБ по Приморскому краю и следователи Шестого Главного следственного управления Следственного комитета РФ в понедельник, 29 июля, задержали начальника уголовного розыска Управления МВД региона Андрея Миляева.
По информации издания VL.RU, в ходе проведения обыска в квартире полковника полиции было обнаружено более миллиарда рублей наличными.
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По данным официального сайта Управления МВД РФ по Приморскому краю, Андрей Миляев занимает должность начальника Управления уголовного розыска с 29 июля 2013 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Астрахани задержали экс-главу правительства региона и исполняющего обязанности министра финансов.