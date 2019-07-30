Потеряла «Темную лошадку»: Кэти Перри признали виновной в плагиате

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Суд присяжных считает, что певица скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Flame.

Фото : Wiese/face to face / globallookpress.com

Певица Кэти Перри была признана виновной в нарушении авторских прав при написании песни Dark Horse «Темная лошадка», выпущенной в 2013 году, сообщает журнал Billboard.

Суд присяжных Лос-Анджелеса, состоящий из шести женщин и трех мужчин, решил, что певица при создании своего произведения сознательно или не сознательно скопировала музыкальную составляющую песни Joyful Noise американского рэпера Маркуса Грея, известного под псевдонимом Flame. Композицию артист записал в 2008 году с другим исполнителем в жанре хип-хоп Lecrae (Лекрей Мур).

Также к ответственности были привлечены продюсеры и соавторы Лукас Готтвальд, Карл Сэндберг, Генри Уолтер и Сара Хадсон, рэпер Juicy J (Джордан Хьюстон), исполнивший один из куплетов песни Dark Horse, а также звукозаписывающая компания Capitol Records.

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Как сообщает Billboard, Маркус Грей подал иск против Кэти Перри в 2014 году вместе с соавторами песни Joyful Noise. Они утверждали, что артистка скопировала из их композиции ритмический и мелодический рисунок звучания инструментов. Теперь суду предстоит определить для нарушителей авторских прав меру пресечения.

Ранее Кэти Перри призналась, что в борьбе со старением использует клизмы.

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