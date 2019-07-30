Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

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Диана Подлесная рассказала, кто, согласно звездной карте, больше всего подвержен полноте.

Фото : West Coast Surfer / globallookpress.com

Астролог Диана Подлесная рассказала, какие знаки зодиака больше всего склонны к полноте, согласно астрологическому прогнозу. Представители некоторых знаков зодиаков рискуют поплатиться фигурой, а то и здоровьем из-за своей любви к еде.

Весы, Близнецы, Овны, Стрельцы и Водолеи — самые подвижные знаки. Часто эти люди ведут активный образ жизни или имеют работу, отнимающую много энергии, поэтому им не страшно неправильное питание.

Козероги настолько погружены в работу и карьеру, что им вряд ли грозит опасность набора веса. Времени на переедание не остается.

Скорпионы — очень эмоциональные существа, они много переживают, у них часто случаются перепады настроения. Такое состояние с меньшей вероятность приведет к ожирению.

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Львы обычно славятся тем, что покупают дорогие красивые продукты, заказывают готовые блюда. Они любят в обществе побаловать себя и удивить других. Но это не сказывается на их фигуре.

Девы тщательно часто сидят на диетах, следят за своим здоровьем, пьют витамины и занимаются спортом, поэтому ожирение им тоже не грозит.

Больше всего склонны к набору лишнего веса Тельцы. Они много времени проводят на кухне, так как любят и умеют готовить. Также представители этого знака не отказывают себе в походах в рестораны и кафе. Они любители кулинарных изысков.

У Раков тоже есть риск получить ожирение. Они обожают творить кулинарные шедевры, что обычно сказывается на их фигуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наиболее вероятных причинах смерти всех знаков Зодиака.

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Астролог рассказала, какие знаки зодиака склонны к лишнему весу

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