Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой

, 17:26 Фото 118

Успешная звездная пара редко делится совместными фото с публикой, но в этот раз они порадовали своих поклонников.

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Фото, видео : Instagram @sayonaraboy

Популярный рэпер Элджей опубликовал в своем Instagram редкое фото, на котором он целует свою девушку — телеведущую и блогера Настю Ивлееву. Пара редко выкладывает совместные фото и предпочитает не распространять подробности своей личной жизни. Особенно любит шифроваться Настя Ивлеева. Последнее совместное фото она опубликовала 31 декабря 2018-го.

Instagram @sayonaraboy

Поклонники пришли в восторг от снимка. Они написали более двух тысяч одобрительных комментариев.

«Лапочки»

«Красавчики!»

«Какие вы милые!» — написали восхищенные фанаты.

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Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Настя Ивлеева призналась Лолите в своем страхе потерять любимого.

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