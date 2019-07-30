Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой

Популярный рэпер Элджей опубликовал в своем Instagram редкое фото, на котором он целует свою девушку — телеведущую и блогера Настю Ивлееву. Пара редко выкладывает совместные фото и предпочитает не распространять подробности своей личной жизни. Особенно любит шифроваться Настя Ивлеева. Последнее совместное фото она опубликовала 31 декабря 2018-го.
Поклонники пришли в восторг от снимка. Они написали более двух тысяч одобрительных комментариев.
«Лапочки»
«Красавчики!»
«Какие вы милые!» — написали восхищенные фанаты.
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Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что Настя Ивлеева призналась Лолите в своем страхе потерять любимого.