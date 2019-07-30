Даниил Квят показал очаровательное фото новорожденной дочери

Российский гонщик, пилот «Формулы — 1» Даниил Квят на своей странице в Instagram выложил фото новорожденной дочери, которая появилась на свет непосредственно перед гонкой на этапе в Германии, где 25-летний спортсмен занял третье место.

«Мечты сбываются, когда вы стараетесь. Удивительный подарок после моего возвращения в F1! Спасибо команде, мы все очень много работали, чтобы выиграть эту гонку! Плюс ко всему моя счастливая звезда родилась накануне вечером… о чем еще я мог просить!» — озаглавил публикацию счастливый отец.

Instagram @danydk1

Даниил Квят с 2016 года встречается с дочерью трехкратного чемпиона мира «Формулы-1» Нельсона Пике Келли. В ночь на 28 июля 2019 года девушка родила возлюбленному дочь. Стоит отметить, что имя для малышки родители пока не выбрали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1».