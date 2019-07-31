Застрявших в тайге Бурятии туристов эвакуировал вертолет Ми-8

, 2:15 Эфирная новость 12

Группа туристов сплавлялась по реке Урик, когда одному из рафтеров стало плохо сердцем. Мужчину спасти не удалось.

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Фото, видео : globallookpress.com / Andrey Nekrasov

В Бурятии спасли группу туристов из Свердловской области. 12 человек сплавлялись на катамаранах по реке Урик.

Во время стоянки одному из рафтеров - 67-летнему мужчине - стало плохо с сердцем.Участники группы пытались помочь, но спасти не смогли. Тогда экстремалы запросили эвакуацию.

Накануне из-за плохих погодных условий авиация МЧС не смогла сразу же отправиться на помощь. Группа приняла решение продолжать сплав.

Во вторник, 30 июля, вертолет Ми-8 добрался до рафтеров. Эвакуироваться предложили всем, поскольку погода в ближайшее время только ухудшится. Тело погибшего передали полиции. Остальных туристов доставили в поселок Никола Иркутской области.

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