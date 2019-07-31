Сбежавшего заграницу Порошенко вызвали 12 августа на допрос в ГБР

Петр Порошенко может повторить судьбу своего когда-то друга Михаила Саакашвили и стать «беглым политиком». Во всяком случае, такую судьбу ему пророчат в российской Госдуме. И есть признаки того, что так оно все и будет.

Во вторник, 30 июля, украинские СМИ написали о том, что Порошенко светит новое уголовное дело, а против него итак уже заведены 11 производств. И не дожидаясь очередного допроса он вместе со всей семьей, включая трехлетнюю внучку, улетел заграницу.

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Показательно — помолясь перед этим. И это странный вояж, ведь сейчас в Киеве идет борьба за посты в министерствах и комитетах Рады.

Не время отдыхать! Или пора? — размышлял Дмитрий Акимов. К слову, Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало Порошенко на допрос 12 августа, как сообщает агентство «Украинские новости».

А пока в адрес бывшего главы государства сыплят проклятиями и его бывшые саратники. Как сообщал ранее 5-tv.ru, глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи».