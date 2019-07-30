Арсен Аваков упрекнул Петра Порошенко в «бессовестной лжи»

Глава МВД Украины Арсен Аваков обвинил экс-главу государства Петра Порошенко в «бессовестной лжи». По словам министра, бывший президент обманывает, когда говорит, что парламентские выборы он проиграл из-за противодействия полиции. Заявление Авакова появилось на его странице в Facebook.

«Полиция, как и МВД в целом, не работали на него, а работали на честные выборы. Мы работали на людей и на Украину! Увы, для Порошенко лгать — как дышать, и поэтому он проигрывает!» — высказался Аваков.

При этом, утверждает министр, Порошенко еще в начале своего президентского срока «душил робкие ростки надежд», и большая часть позитивных изменений, произошедших на Украине в период его руководства страной, произошла скорее не благодаря его действиям, а вопреки им.

«Можно только представить себе, чего можно было бы достичь стране, не сконцентрируйся он на борьбе за власть и деньги», — сетует глава МВД.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что на Украине возбудили еще одно дело в отношении Петра Порошенко.