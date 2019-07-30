«Хулиганы»: Газманов показал, как нарушает ПДД на отдыхе в Испании

Эстрадный певец Олег Газманов вместе со своей супругой Мариной сейчас отдыхает в Испании. В Instagram артист делится кадрами со своего путешествия, на которых стремится запечатлеть самые красивые и забавные мгновения поездки.

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На последнем видеоролике, опубликованном в соцсети, музыкант показал, как вместе с женой пренебрег нормами безопасности и нарушил правила дорожного движения. Как видно на записи, переходя дорогу, супруги долго ждали, пока загорится зеленый цвет, однако, так и не увидев разрешающего сигнала, перебежали проезжую часть, пишут Дни.ру. После того, как пара успешно преодолела «испытание», Газманов вместе с женой посоветовали поклонникам за ними не повторять.

«Руссо туристо облико морале… или как не надо переходить дорогу… Продолжаю выставлять видео и фото с летнего отдыха», — написал музыкант.

Шалости артиста позабавили его подписчиков. Своими эмоциями от просмотра видео они поделились в комментариях.

«Хулиганы».

«Кнопочка не работает? Вы сейчас на детей маленьких похожи, нашкодили».

«Удержать не могу я лихих скакунов! Берегите Газманова!»

«Ай-ай-ай!»

«Прикольно! Как же я вас люблю… Вы такие классные!» — отметили пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олег Газманов раскрыл секрет вечной молодости.