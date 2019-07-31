Соблазнительная Нино Нинидзе решила «согреть» фанатов обнаженным фото

Актриса и певица Нино Нинидзе пожаловалась на нехватку тепла в Instagram и опубликовала откровенное фото в сторис. Абсолютно голая артистка позирует в бассейне с книгой в руках.

Instagram @ninosha13

«Хочется чуть больше тепла», — подписала загадочно снимок Нино.

Видимо, горячим фото актриса решила согреть своих поклонников, ведь на улице уже несколько дней стоит далеко не летняя погода. К сожалению, фанаты не смогли оставить комментарии к фотографии артистке. Однако наверняка такой откровенный снимок свел бы фолловеров с ума.

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Нино Нинидзе пользователи приписывали роман с актером Максимом Виторганом. Их видели вместе на некоторых мероприятиях. Певица прокомментировала слухи и сказала, что она сейчас находится в бракоразводном процессе и ей вообще «не до этого».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нино Нинидзе посоветовала не тревожиться по утрам.