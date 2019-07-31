Фото: Абсолютно голая Кортни Кардашьян попыталась привлечь внимание к своему бренду

, 17:36 Фото 1 473

Некоторые поклонники не оценили стремления звезды заработать лайки любой ценой.

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Фото, видео : Instagram @poosh

Кортни Кардашьян проводит отпуск со своими близкими на курорте в Италии. Светская львица не смогла полностью отключиться от внешнего мира и решила совместить приятное с полезным — прорекламировать свой продукт прямо из бассейна отеля. Звезда шоу «Семейство Кардашьян» опубликовала в Instagram фото, на котором предстала перед подписчиками полностью обнаженной.

Instagram @poosh

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«Poosh даст вам несколько советов, как упростить уход за кожей и сделать ее более здоровой и гладкой», — подписала пост знаменитость.

Очевидно Кортни решила пойти по стопам сестрички — Кайли Дженнер — и тоже запустила линейку косметических средств для ухода за телом под названием Poosh. Ради бренда знаменитость даже не постеснялась расстаться со своим бикини. Обнаженное тело 40-летней Кортни Кардашьян вызвало бурю обсуждений в комментариях под публикацией. В большинстве поклонники звезды восхищались ее формами и прекрасной фигурой.

«Ты самая великолепная из Кардашьян!»

«Естественная и великолепная женщина!»

«Я думаю, что действительно интереснее всего смотреть на вашу естественную красоту!» — написали фолловеры.

Однако среди огромной армии фанатов Кортни Кардашьян нашлись те, кто обвинил знаменитость в стремлении заработать популярность любой ценой.

«И это то, что вам нужно показывать, чтобы получать лайки?!» — возмутился подписчик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Кортни Кардашьян показала эротичное фото на позднем сроке беременности.

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