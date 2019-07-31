Российская актриса Эвелина Бледанс в свои 50 лет поражает поклонников идеальной фигурой. Артистка часто демонстрирует стройное тело в купальнике в своем Instagram-аккаунте.

Недавно Эвелина Бледанс поразила фанатов новым фото. На снимке актриса позирует в розовом бикини в окружении белых цветов.

Instagram @bledans

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Фанаты пришли в восторг от фигуры артистки, особенно фолловеры восхитились длинными стройными ногами Эвелины и рассыпались перед актрисой в комплиментах:

«Бесконечно длинные, безумно красивые ноги. Эвелина, вы магически прекрасны. Восхищаюсь!»

«Сколько можно дразнить своей потрясающей фигурой?»

«Ох, эти ноги: два пути, две дороги»

«Боже ноги! В какой очереди вы стояли, когда их раздавали?» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс пожаловалась на одиночество. Звезда утверждает, что устала от испытаний, посылаемых судьбой.