«Устала улыбаться»: Эвелина Бледанс пожаловалась на одиночество

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Поклонников растрогали искренние признания актрисы.

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Эвелина Бледанс растрогала подписчиков новой публикацией в Instagram. Очевидно актриса переживает не лучшие времена. Звезда утверждает, что устала от испытаний, посылаемых судьбой. Ей было бы гораздо легче пережить их, будь у нее рядом сильное мужское плечо, на которое можно было бы положиться.

instagram @ bledans

«Когда известие обжигает тебя, как холодной волной и ты не понимаешь куда бежать со своими вопросами, переживаниями и опасениями… Так иногда тяжело быть одной… Конечно, я такая сильная и со всем могу справиться, но, Господи, как мне страшно иногда… Когда уже закончатся испытания, которые посылает мне судьба?!» — пишет артистка.

По словам Эвелины Бледанс, некоторые советы других людей не действуют в реальной жизни.

«„Улыбайся!!!» Как же я устала улыбаться в своей незащищенности! Как же хочется быть уверенной в завтрашнем дне!» — поделилась звезда.

Поклонники Эвелины Бледанс были растроганы искренним и полным боли постом актрисы. Фанаты бросились поддерживать свою любимицу.

«Так зацарапало на душе по прочтению поста. Я понимаю, что это слабое утешение, но мы все с вами! Я восхищаюсь вами, вы служите примером. Возьмите кусочек моих сил. Держитесь! Мы вас любим!»

«Сил вам и поддержки друзей и родных. Очень Вас понимаю!»

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«Божьей помощи вам. Все преодолеть и выдержать!»

«Вы очень сильная женщина, но иногда сильной женщине хочется побыть слабой»;

«Спасибо, что выразили словами метание многих женских душ. Пусть Вселенная будет благосклонна к вам!» — утешают фолловеры артистку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Эвелина Бледанс страдает от неизвестности в пятизвездочном отеле в Ялте.

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