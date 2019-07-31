Паводок в Амурской области может побить рекорд наводнения 2013 года

, 22:02 Эфирная новость 22

Точных прогнозов сейчас не может дать никто, но если муссонные дожди продолжатся, то Приамурье «поплывет».

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Фото, видео : globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Неблагоприятные прогнозы по паводку в Амурской области подтвердились, более того, есть основания полагать, что будет хуже, чем во время рекордного наводнения 2013 года.

В городе Белогорске, это второй по величине населенный пункт региона - река Томь уже на пять сантиметров превысила уровень подтопления шестилетней давности. А Томь впадает в Зею, на которой стоит столица области Благовещенск и там тоже готовятся к худшему сценарию.

Сначала Селимджинский, потом Мазановский, а теперь и Белогорский район. Как будто у отбившегося от рук паводка уже давно был припрятан в рукаве свой схематичный план захвата Приамурских территорий. И отпускать их из водного плена он похоже не собирается. В селе Великокнязевка стихия подошла вплотную к людям.

А жителей Новоандреевки бурная река разделила на два острова. С одной стороны села на другую, где у многих живут друзья и родственники , теперь можно добраться только по этой дороге. Если ее вообще можно так назвать.

Кирилл Ольков передает из зоны бедствия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что военные строят рядом с дамбой в Иркутской области новые защитные сооружения.

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