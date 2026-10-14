«Купите машину дров и переезжайте»: Кулеба дал совет киевлянам перед зимой

Кулеба призвал жителей Киева запастись дровами и уехать на зиму за город

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Киева, у которых есть такая возможность, провести предстоящую зиму за городом и заранее приобрести дрова. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV-4.

«Если вы можете провести зиму за городом и у вас есть такая возможность, купите машину дров и переезжайте за город», — сказал экс-глава украинского внешнеполитического ведомства.

В интервью Кулеба также затронул вопрос отношений Киева с Вашингтоном и оценил перспективы стратегической поддержки Украины со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению бывшего министра, американский лидер вряд ли станет оказывать такую поддержку, поскольку его взгляды на международные отношения расходятся с интересами украинской стороны.

«Он восхищается Путиным, искренне верит, что маленькие страны должны подчиняться большим. Поэтому мы противоречим всем его представлениям о том, как должна работать политика», — заявил Кулеба.

При этом бывший глава МИД подчеркнул, что разногласия с американской администрацией не означают, что Киеву следует отказываться от контактов с Вашингтоном. По его мнению, сохранение диалога с Соединенными Штатами остается одной из важных задач для Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба заявил о достижении предела международной поддержки Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.