«Купите машину дров и переезжайте»: Кулеба дал совет киевлянам перед зимой

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Дарья Белова
Дарья Белова 90 0

Бывший глава украинского МИД также высказался о перспективах отношений с администрацией Дональда Трампа.

Кулеба призвал киевлян уехать за город на зиму

Фото: Kay Nietfeld/ТАСС

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Кулеба призвал жителей Киева запастись дровами и уехать на зиму за город

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба посоветовал жителям Киева, у которых есть такая возможность, провести предстоящую зиму за городом и заранее приобрести дрова. Об этом он заявил в интервью телеканалу TV-4.

«Если вы можете провести зиму за городом и у вас есть такая возможность, купите машину дров и переезжайте за город», — сказал экс-глава украинского внешнеполитического ведомства.

В интервью Кулеба также затронул вопрос отношений Киева с Вашингтоном и оценил перспективы стратегической поддержки Украины со стороны президента США Дональда Трампа. По мнению бывшего министра, американский лидер вряд ли станет оказывать такую поддержку, поскольку его взгляды на международные отношения расходятся с интересами украинской стороны.

«Он восхищается Путиным, искренне верит, что маленькие страны должны подчиняться большим. Поэтому мы противоречим всем его представлениям о том, как должна работать политика», — заявил Кулеба.

При этом бывший глава МИД подчеркнул, что разногласия с американской администрацией не означают, что Киеву следует отказываться от контактов с Вашингтоном. По его мнению, сохранение диалога с Соединенными Штатами остается одной из важных задач для Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Кулеба заявил о достижении предела международной поддержки Украины.

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