«Баталхаджинцы»* вооружили террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в 2024 году
Следствие установило, что оружие для нападавших добыли участники запрещенной группировки.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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ФСБ и Следственный комитет установили, что оружие для террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» в 2024 году, предоставили участники боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
© РИА Новости/Мария Девахина; Генпрокуратура России; 5-tv.ru
По данным следствия, активный участник запрещенной организации Хасан Альтемиров*** обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев*.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных нападавших ворвались в зрительный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по людям и подожгли помещение. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Материальный ущерб оценивается в 5,7 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что 6 июля правоохранительные органы Карачаево-Черкесской Республики пресекли деятельность последователей запрещенной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»**. Как отмечается в заявлении ведомства, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны более 60 участников подпольной ячейки.
По данным УФСБ, координацию указанной группы осуществляли уроженцы КЧР, находящиеся за пределами России. При обысках в жилищах задержанных обнаружили и изъяли экстремистские материалы и литературу, подтверждающие причастность к запрещенной структуре.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
*— признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ.
** — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.
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