«Баталхаджинцы»* вооружили террористов, напавших на «Крокус Сити Холл» в 2024 году

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 64 0

Следствие установило, что оружие для нападавших добыли участники запрещенной группировки.

ФСБ: баталхаджинцы* вооружили террористов Крокуса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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ФСБ и Следственный комитет установили, что оружие для террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл» в 2024 году, предоставили участники боевого крыла группы последователей религиозного течения Батал-Хаджи Белхороева*. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.

© РИА Новости/Мария Девахина; Генпрокуратура России; 5-tv.ru

По данным следствия, активный участник запрещенной организации Хасан Альтемиров*** обеспечил поддельными паспортами как минимум трех разыскиваемых баталхаджинцев*.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Четверо вооруженных нападавших ворвались в зрительный зал перед выступлением группы «Пикник», открыли огонь по людям и подожгли помещение. По данным Генпрокуратуры, погибли 147 человек, еще 336 получили ранения, трое пропали без вести. Материальный ущерб оценивается в 5,7 миллиарда рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 6 июля правоохранительные органы Карачаево-Черкесской Республики пресекли деятельность последователей запрещенной организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»**. Как отмечается в заявлении ведомства, в результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий были задержаны более 60 участников подпольной ячейки.

По данным УФСБ, координацию указанной группы осуществляли уроженцы КЧР, находящиеся за пределами России. При обысках в жилищах задержанных обнаружили и изъяли экстремистские материалы и литературу, подтверждающие причастность к запрещенной структуре.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

*— признана террористической и экстремистской организацией, запрещена в РФ.

** — организация признана экстремистской и запрещена на территории России.

*** — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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