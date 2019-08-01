Хасиков попросил Путина помочь с чистой водой в Калмыкии

, 0:29 Эфирная новость 22

Только 74 процента жителей Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду. Сети не ремонтировались с 70-х годов XX века.

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Фото, видео : globallookpress.com / Kremlin Pool

Владимир Путин в Кремле встретился с главой Калмыкии Бату Хасиковым. Тот доложил президенту о проблемах вверенной ему республики. Нехватка питьевой воды — одна из ключевых. Только 74 процента жителей Калмыкии имеют возможность потреблять чистую воду. Сети не ремонтировались с 70-х годов XX века. В рамках федеральной программы в ближайшие пять лет на модернизацию сооружений выделят 624 миллиона рублей. Но власти региона считают, что этих денег на все не хватит.

«Вы включены в программу „Чистая вода“?» — поинтересовался на встрече президент.

«Да, мы включены, но до 2024 года», — ответил Хасиков.

«Считаете, недостаточно этих объемов?» — уточнил глава государства

«Честно скажу, убежден, что недостаточно. Видя реальную картину, этого недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25 процентов населения», — заявил глава региона.

Проблема воды затрагивает и главную отрасль экономики региона — животноводство. Оросительные системы покрываются илом и зарастают камышом — они также нуждаются в модернизации. Как сообщил Бату Хасиков, Калмыкия попала в список десяти регионов с низким уровнем социально-экономического развития. Сейчас вместе с министерством природных ресурсов власти республики готовят комплексный план по выходу из этого положения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в ходе «Прямой линии — 2019» была решена проблема с питьевой водой в тюменском селе Каскара.

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