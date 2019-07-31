Серию «Маши и Медведя» посмотрели более 4 миллиардов раз на YouTube

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Российский мультфильм занял четвертое место по просмотрам в рейтинге видеохостинга и попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Фото : YouTube / Get Movies

Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» просмотрели на YouTube более четырех миллиардов раз. Это вывело серию на почетное четвертое место по количеству просмотров в рейтинге видеохостинга. Данный ролик поместили в Книгу рекордов Гиннеса, как самый просматриваемый мультик.

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, „Маша плюс каша“, набрал более 4 миллиардов просмотров», — сообщает пресс-служба культового детского проекта.

Еще две серии «Маши и Медведя» пользователи посмотрели более одного миллиарда раз: «Приятного аппетита» и «Большая стирка». 

Российскому мультсериалу в этом году исполняется десять лет. Общее количество просмотров на YouTube для всех серий составляет более 50 миллиардов просмотров. Его транслируют в более, чем сотне стран. Также анимационный сериал переведен на 36 языков.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что маленького фаната «Маши и медведя» от страшной смерти в лесу спас его кумир.

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