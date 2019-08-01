Астролог рассказала, когда Ани Лорак наконец-то повезет с мужчиной

Ани Лорак не стоит ждать женского счастья в этом году. Такое мнение высказала астролог Галина Янко.

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По слухам, пережив тяжелый развод с турецким олигархом, Лорак начала новый роман — с саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Астролог подтвердила: артистка действительно сейчас находится в отношениях, однако продолжительными они не будут. Свое счастье звезда должна найти только в 2020 году. Янко отмечает, что «те самые» отношения певица будет строить с мужчиной, не имеющим отношения к шоу-бизнесу, однако очень влиятельному. Кроме того, новый возлюбленный будет гораздо старше Лорак.

«Войдет она в новые серьезные отношения в 2020 году, в них она будет действительно счастлива по-женски. Также ей сулит переезд в другую страну, но не навсегда, она будет приезжать в Россию и большую часть жизни проведет именно тут», — цитирует астролога WomanHit.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей.