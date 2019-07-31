Дочь теннисиста Евгения Кафельникова закрутила роман с бывшим наркоторговцем

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Избранником модели стал коллега по цеху Джей Альварес.

Фото : Instagram @kafelnikova_a

Модель и дочь известного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся закрутила новый роман. Избранником модели стал блогер и фотограф Джей Альварес.

Кафельникова опубликовала в Twitter скриншоты переписки с американским бойфрендом. Джей называет там Алесю «милашкой» и благодарит за вдохновение, которое она ему дарит. Поклонники сразу решили, что это начало нового романа.

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Джей Альварес родился на Гавайях. В подростковом возрасте юноша зарабатывал продажей наркотиков. Он распространял запрещенные вещества с 13 до 17 лет. Бросить эту деятельность Альваресу помог случай. Симпатичного парня заметили и предложили попробовать себя в качестве модели, пишут Дни.ру.

До этого Алеся Кафельникова несколько месяцев встречалась с известным российским рэпером Глебом Голубиным, более известным как Pharaoh.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полуголая Кафельникова повторила смертельный трюк россиянки, погибшей в Доминикане.

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