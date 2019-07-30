Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей

, 20:27 Фото 1 298

После тяжелого расставания с супругом артистка, кажется, обрела личное счастье.

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Фото, видео : Instagram @anilorak

Певица Ани Лорак в прошлом месяце опубликовала в Instagram трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. На фото пара была запечатлена в объятиях друг друга. Поклонники сразу стали поздравлять артистку с появлением новой любви в ее жизни. Однако сама артистка никак не прокомментировала свои новые отношения.

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30 июля в Instagram-аккаунте Егора Глеба появилась фотография из звукозаписывающей студии с подписью «КК». Как известно, настоящее имя 40-летней певицы Каролина Куек. А на втором снимке видно, как пара слилась в нежном поцелуе.

instagram @90210.group

Поклонники обнаружили фото из той же студии и на странице Ани Лорак и сделали соответствующие выводы.

Артистка развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу в январе 2019 года. Причиной расставания стали измены супруга. В браке у пары родилась дочь София.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-супруг Ани Лорак показал, как отдыхает в клубе с незнакомкой.

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