Новый возлюбленный Ани Лорак опубликовал нежное фото с певицей

Певица Ани Лорак в прошлом месяце опубликовала в Instagram трогательный снимок с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. На фото пара была запечатлена в объятиях друг друга. Поклонники сразу стали поздравлять артистку с появлением новой любви в ее жизни. Однако сама артистка никак не прокомментировала свои новые отношения.

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30 июля в Instagram-аккаунте Егора Глеба появилась фотография из звукозаписывающей студии с подписью «КК». Как известно, настоящее имя 40-летней певицы Каролина Куек. А на втором снимке видно, как пара слилась в нежном поцелуе.

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