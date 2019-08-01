Демис Карибидис позабавил поклонников новым видеороликом, на котором, изображая кавказца на рынке, выбирает спелый арбуз. Резидент Comedy Club, настоящее имя которого Демис Карибов, отдыхал на своей исторической родине — в Греции, на полуострове Кассандра.

«Арбуз главное, чтобы хороший попка был, большой! Здесь все арбузы — плохой попка! Хороший попка только в Россия есть. И обязательно должен быть дзинь-дзинь. Видишь дзинь-дзинь? Бзынь-бзынь — значит, спелий», — объясняет Карибидис, имитируя кавказский акцент.

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Подписчики в комментариях в ответ дали комику не менее сотни советов, как на самом деле выбрать самый сладкий арбуз, и веселятся от души.

«Попка, как у моей бывшей, а бздынь-бздынь — как у нее в пустой голове».

«Вот бы так и человеку по башке дзииинь — и все понятно, что за личность».

«А я так женщину выбираю», — шутят фанаты.

Насколько спелым оказался арбуз в итоге Карибидис не поделился. И, судя по постам в Instagram, уже покинул Грецию.

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