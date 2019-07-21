Гришаева празднует день рождения в Греции вдали от дочери и матери — видео

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Ребенок артистки вместе с бабушкой остались на Украине.

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Фото, видео : Instagram @grishaevanonna

Нонна Гришаева вынуждена праздновать свое 48-летие вдали от матери и дочки. Ее близкие находятся сейчас в Одессе. Знаменитость отмечает день рождение в компании мужа, сына и подруги в Греции. Об этом звезда рассказала в Instagram.

«Конечно, мне хотелось праздновать свой день рождения в Одессе, где у меня и мама, и дочка, и много близких и родных с друзьями. Но, к сожалению, не все исполняется, что хочется. Поэтому позвольте передать вам привет с берегов Эгейского моря, где я нахожусь только с мужем, сыном и подругой», — написала артистка.

Нонна Гришаева поблагодарила за теплые слова в ее день рождения всех друзей, близких и поклонников. Актриса театра и кино напоследок исполнила песню «У Черного моря», ассоциирующуюся у многих с Одессой.

Подписчики поспешили присоединиться к поздравлениям своего кумира.

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«Поздравляю! Желаю всего самого необходимого! Спасибо за песню»;

«Новых интересных проектов, лучших ролей у лучших режиссеров!»

«Желаю вам новых творческих начал, здоровья, физического и духовного, процветания вам и вашей семье!» — написали фолловеры.

Нонна Гришаева разошлась с первым мужем Антоном Деровым в 2001 году. От него у актрисы осталась дочь Анастасия. Сейчас звезда с новым супругом — актером Александром Нестеровым — воспитывает сына Илью.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Нонна Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью, которая очень на нее похожа.

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