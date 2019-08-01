Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

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Овен — гороскоп на сегодня, 1 августа

Вы не устали от своих собственных секретов? Люди в вашей жизни более сострадательны, чем вы о них думаете. Откройтейсь, Овен. Это ваш шанс начать с чистого листа. Если вам кажется, что вас обманули, пришло время поговорить с вашим партнером или любимым человеком. Создайте безопасное пространство, чтобы можно было увидеть и услышать то, что у них на душе.

Космический совет: начните с чистого листа.

Телец — гороскоп на сегодня, 1 августа

Телец, вы мудрый человек, который знает свое место в этом мире. Продолжайте быть проводником древней мудрости. Продолжайте быть факелоносцем света в эти темные времена. Что, если пробуждение людей вокруг вас является частью вашего священного путешествия?

Космический совет: вы проводник древней мудрости.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 1 августа

Это неделя «не навреди, но не принимай близко к сердцу», Близнецы. Держите свою совесть в чистоте. Откажитесь от разговоров, которые отнимают у вас силы, а не заставляют чувствовать себя наполненным. Что касается тех, кто сомневается в вас, поверьте, что им придется заплатить покаянием во Всемирном суде.

Хороший способ избавиться от умственного беспорядка: день свободного письма. Положите ручку на бумагу и просто позвольте словам течь.

Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы держать свою совесть в чистоте.

Рак — гороскоп на сегодня, 1 августа

Отсутствие взаимодействия имеет мало общего с вами. Не принимай все близко к сердцу, Рак, чтобы не разбить себе сердце. Этот этап вашей жизни требует от вас понимания своих собственных границ.

Вы не обязаны быть рядом с ними, рискуя повлиять на ваше психическое здоровье. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в пространство любви в своем сердце. Если вы не научитесь быть там для себя, никто другой этого не сделает.

Космический совет: знайте, когда вам нужно рисовать границы.