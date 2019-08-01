Гороскоп на 1 августа: Козерог, обратите внимание на свои кошмары!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Обратите внимание на повторяющиеся сны и кошмары, Козерог. Знаки и символы, которые вы видите, помогут вам понять таинственную работу вашего подсознания. Стрелец, сколько из вашего чувства себя происходит от романтических связей? На этой неделе вас просят усовершенствовать искусство самовоспитания. Дева, если ты просыпаешься, чувствуя себя сумахом в мире соли и перца, виноваты твои звезды. На открытках для вас на этой неделе: сексуальное исследование.
Овен — гороскоп на сегодня, 1 августа
Вы не устали от своих собственных секретов? Люди в вашей жизни более сострадательны, чем вы о них думаете. Откройтейсь, Овен. Это ваш шанс начать с чистого листа. Если вам кажется, что вас обманули, пришло время поговорить с вашим партнером или любимым человеком. Создайте безопасное пространство, чтобы можно было увидеть и услышать то, что у них на душе.
Космический совет: начните с чистого листа.
Телец — гороскоп на сегодня, 1 августа
Телец, вы мудрый человек, который знает свое место в этом мире. Продолжайте быть проводником древней мудрости. Продолжайте быть факелоносцем света в эти темные времена. Что, если пробуждение людей вокруг вас является частью вашего священного путешествия?
Космический совет: вы проводник древней мудрости.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 1 августа
Это неделя «не навреди, но не принимай близко к сердцу», Близнецы. Держите свою совесть в чистоте. Откажитесь от разговоров, которые отнимают у вас силы, а не заставляют чувствовать себя наполненным. Что касается тех, кто сомневается в вас, поверьте, что им придется заплатить покаянием во Всемирном суде.
Хороший способ избавиться от умственного беспорядка: день свободного письма. Положите ручку на бумагу и просто позвольте словам течь.
Космический совет: сосредоточьтесь на том, чтобы держать свою совесть в чистоте.
Рак — гороскоп на сегодня, 1 августа
Отсутствие взаимодействия имеет мало общего с вами. Не принимай все близко к сердцу, Рак, чтобы не разбить себе сердце. Этот этап вашей жизни требует от вас понимания своих собственных границ.
Вы не обязаны быть рядом с ними, рискуя повлиять на ваше психическое здоровье. Сделайте глубокий вдох и вернитесь в пространство любви в своем сердце. Если вы не научитесь быть там для себя, никто другой этого не сделает.
Космический совет: знайте, когда вам нужно рисовать границы.
Лев — гороскоп на сегодня, 1 августа
Что известно о молодой возлюбленной Виторгана?
Это время объединения двух сторон вас, Лев. Проведите свидание со своими тенями. Ваша новая смелость поможет вам противостоять тем теням, от которых вы уклонялись.
Этот процесс освобождения потребует определенной степени отрешенности. Не бойтесь взять это время для себя или расставьте приоритеты по уходу за собой. Есть ли духовная практика, которая помогает вам оставаться приземленным? Пусть ваша внутренняя колдунья направляет вас на правильный путь.
Космический совет: пора противостоять тьме внутри вас!
Дева — гороскоп на сегодня, 1 августа
Девы, сегодня у вас по плану сексуальное пробуждение. Отдайтесь полностью своим мечтам. Позвольте себе отправиться в приключение.
Космический совет: у вас по плану сексуальное пробуждение.
Весы — гороскоп на сегодня, 1 августа
Все происходит божественно и в идеальном порядке. Прекратите сравнивать свою жизнь или свои отношения с жизнью другого человека. Помните, вы способны воспринимать только часть их истории.
Для чего нужен этот этап вашей жизни: большая степень приверженности вашей карьере и миссии. Вы обнаружите, что создание качественной работы является источником радости и удовлетворения для вас.
Космический совет: сосредоточьтесь на строительстве своей империи. Ваши отношения позаботятся о себе.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 1 августа
Вы когда-нибудь гуляли по лесу темной лунной ночью или отправлялись по тропе, которая не была освещена светом?
Когда ваши глаза не могут направить вас, у вас нет выбора, кроме как положиться на свой внутренний голос. Чему учит этот этап вашей жизни: важность полного доверия себе. Ваша интуиция сильнее, чем вы думаете.
Космический совет: положитесь на свой внутренний голос.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 1 августа
Давайте поговорим о любви, Стрелец. Насколько ваше чувство себя происходит от романтических связей? Как отсутствие особого человека влияет на ваше психическое и эмоциональное здоровье?
На этой неделе вас просят усовершенствовать искусство самовоспитания. Можете ли вы представить, насколько глубоко вы трансформируетесь, когда начнете отдавать себе то, что вы ищете из внешних источников?
Космический совет: эта фаза вашей жизни требует большей степени самовозбуждения.
Козерог — гороскоп на сегодня, 1 августа
Обратите внимание на повторяющиеся сны и ночные кошмары. Знаки и символы, которые вы видите, помогут вам понять таинственную работу вашего подсознания.
Есть ли что-то, что нужно исцелить? Пусть ваша интуиция будет вашим путеводным светом, Козерог. Работа с психотерапевтом, тренером по душе, регрессивным терапевтом или переводчиком снов может помочь вам найти ответы, которые вы ищете в данный момент.
Космический совет: обратите внимание на корень своей травмы и постарайтесь избавиться от нее.
Водолей — гороскоп на сегодня, 1 августа
«Сильные женщины пугают мальчиков и возбуждают мужчин». Изучите качество мужчин в вашей жизни. Они заставляют вас чувствовать себя почитаемыми или вы сомневаетесь в собственной силе и потенциале?
Мысль мудрецов: перестаньте плакать из-за людей, которые не признают божественность внутри. Этот этап вашей жизни помогает вам понять важность того, чтобы быть вашим собственным столпом силы. Помните, что вы всегда будете слишком многим для некоторых людей. Этого никогда не бывает достаточно для того, чтобы притупить свой блеск.
Космический совет: вы хотите быть с тем, кто делает магию, а не оправдания.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 1 августа
«Иногда тот, кто бежит от природы жизни и смерти, настаивает на том, чтобы думать о любви только как о благе. И все же любовь в ее самой полной форме - это серия смертей и возрождений». Именно эти слова вас должны пробудить к трансформации. То, что вы воспринимаете как конец цикла, может стать началом новой главы для вас двоих. Будьте терпеливы и позвольте вещам разворачиваться в нужное время.
Космический совет: позвольте себе быть преобразованным этой бурей жизни.
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