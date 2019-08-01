США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана

Вашингтон ввели санкции против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Соответствующее сообщение опубликовано в среду, 31 июля, на официальном сайте Минфина США.

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Сам Зариф отреагировал на внесение своего имени в санкционный список постом в Twitter.

«Причина, по которой США выбрали меня, заключается в том, что я являюсь «главным представителем Ирана во всем мире… Спасибо, что считаете меня такой огромной угрозой для вашей повестки дня», - написал глава иранского МИД.

twitter @ JZarif

По словам Зарифа, американские санкции никак не повлияют ни на него самого, ни на его семью, поскольку у него нет собственности или интересов за пределами Ирана.

Позже министр в ироничной форме поинтересовался, понадобится ли теперь специальное разрешение американским официальным лицам и их союзникам в Израиле и Саудовской Аравии, чтобы взаимодействовать с ним как с представителем Ирана на международной арене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США ввели санкции против китайской компании, которая покупала нефть у Ирана.