США ввели санкции против компании из КНР за покупку иранской нефти

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О решении американского правительства сообщил Майк Помпео.

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Фото, видео : www.globallookpress.com

США вводят санкции против компании из Китая за покупку нефти у Ирана. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил американский госсекретарь Майк Помпео.

Слова американского представителя прозвучали во время выступления Помпео во Флориде, прямую трансляцию с которого ведет сайт госдепартамента США. Секретарь подчеркнул, что меры были приняты в связи с намерением Вашингтона оказать максимальное давление на Иран. В связи с этим США и ввели санкции против одной из компаний КНР, а также против ее руководителя.

«Они нарушили американские законы, принимая сырую нефть из Ирана», — объяснил решение правительства Помпео.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что антироссийские санкции США признали бессмысленными в Германии.

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