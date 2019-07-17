Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба в ходе брифинга в Киеве в среду, 17 июля, сообщил о том, что против бывшего президента Незалежной Петра Порошенко и его команды возбуждены 11 уголовных дел, сообщает РИА Новости.

Роман Труба отметил, что экс-лидер Украины был вызван на допрос в статусе свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов на сумму 300 миллионов долларов при реализации активов завода «Кузня на Рыбальском».

Глава ГБР подчеркнул, что Петр Порошенко для допроса так и не явился и будет вызван к следователю повторно.

Адвокат бывшего президента Незалежной Игорь Головань сообщил, что его подопечный не получал повестки и не намерен являться на допрос до проведения парламентских выборов в стране.

« Если следователь считает необходимым вызвать Петра Порошенко для проведения следственных (процессуальных — Прим.ред.) действий, прошу назначить такие действия после 21.07.2019 года », — заявил он в письменной форме.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — на Украине предупредили о массовых задержаниях. По мнению бывшего советника экс-президента Незалежной Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, аресты начнутся после того, как в стране сменится генпрокурор.