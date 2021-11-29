Ученые нашли потенциально обитаемую планету на удалении в 31 световой год от нас

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Игорь Рязов
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Обнаруженная астрологами GJ 357 d значительно больше Земли.

Ученые нашли потенциально обитаемую планету на удалении в 31 световой год от нас

Фото: www.globallookpress.com

Международная группа астрономов обнаружила потенциально обитаемую экзопланету GJ 357 d. Как отмечает Lenta.ru, она находится на удалении в 31 световой год от нас. Планета значительно больше Земли и относится к классу суперземель. Плотная атмосфера дает возможность для существования на ней живых организмов.

GJ 357 d располагается в так называемой зоне Златовласки — области космоса, находящейся в достаточной близости от звезды, чтобы вода там могла находиться в жидком состоянии. Малейшая возможность существования воды на планете мотивирует ученых продолжать исследования в надежде обнаружить признаки жизни. Астрономы уверены, что они близки к разгадке тысячелетнего вопроса о том, одиноки ли мы в космосе.

Помимо GJ 357 d, в системе вращаются еще две планеты. Они расположены вокруг звезды спектрального класса М (красные звезды) с периодом 55,7 дня.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что обсерватория НАСА запечатлела НЛО.

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