Видео: Бас-гитарист Rammstein Оливер Ридель посетил Эрмитаж

, 19:27 Эксклюзивное видео 42

Немецкая группа выступит на петербургской «Газпром Арене» в пятницу, 2 августа.

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Фото, видео : globallookpress.com / Daniel Knighton

Участники легендарной немецкой группы Rammstein приехали в Петербург, чтобы выступить на «Газпром Арене». Однако в преддверии концерта музыканты решили осмотреть и достопримечательности Северной столицы.

В частности, бас-гитарист Оливер Ридель посетил Эрмитаж, а гитарист Рихард Круспе был замечен у «Астории», где его окружила толпа поклонников.

Еще один гитарист музыкального коллектива Пауль Ландерс разместил в Instagram видеозапись с Исаакиевским собором.

А бессменный лидер группы Тилль Линдеманн покатался на кораблике по каналам и рекам.

Rammstein выступит в пятницу, 2 августа. Группа существует уже полвека. Название придумано по аналогии с одноименным немецким городком, вблизи которого размещена авиабаза НАТО. В августе 1988 года во время авиашоу в воздухе столкнулись три самолета, погибли 80 человек. Как утверждают музыканты, когда они выбирали, как назвать коллектив, о той трагедии они ничего не знали.

Ранее клавишник Rammstein Кристиан Флаке Лоренц назвал Михаила Горбачева героем и признался, что любит голос Анны Нетребко.

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