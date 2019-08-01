Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе

, 22:12 524

Поклонники артистов гадают, действительно ли актеры закрутили роман.

Фото : Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

За личной жизнью актера Александра Петрова пристально следят миллионы девушек России. Едва дамы успели почувствовать надежду, узнав, что Петров разошелся со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум, как их сердца снова оказались разбиты. По слухам, у Александра появилась новая пассия — молодая актриса Стася Милославская.

Видео: Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак

Пара вместе появилась на премьере фильма «Гив ми либерти» в петербургском музее «Гараж», сообщает издание «ВокругТВ». Однако официально ни Александр, ни Стася подтверждать слухи отказываются. Артисты также отказались позировать фотографам вместе, однако весь вечер Петров и Милославская провели, общаясь друг с другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем известна 24-летняя актриса Стася Милославская, покорившая сердце топового актера.

Читайте также

+12° Днём +16°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
День Черной Луны: 1 августа 2019 года способно изменять судьбы

Последние новости

23:11
Захарова назвала санкции США из-за «Северного потока — 2» витком русофобии
22:59
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
22:43
Неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте
22:36
«Если друг оказался вдруг…»: Серый кардинал Зеленского подал в отставку
22:24
Еврокомиссия предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину
22:12
Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе

Сейчас читают

Фото: Свинья родила ануннака! Розовый монстрик взорвал сеть (18+)
Видео: Актриса Надежда Михалкова оседлала бычка после развода с Резо Гигинеишвили
«У него нет чувств!»: Дональд Трамп не заметил жука на своем лице — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги