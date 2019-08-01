Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе

За личной жизнью актера Александра Петрова пристально следят миллионы девушек России. Едва дамы успели почувствовать надежду, узнав, что Петров разошелся со своей возлюбленной Ириной Старшенбаум, как их сердца снова оказались разбиты. По слухам, у Александра появилась новая пассия — молодая актриса Стася Милославская.

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Пара вместе появилась на премьере фильма «Гив ми либерти» в петербургском музее «Гараж», сообщает издание «ВокругТВ». Однако официально ни Александр, ни Стася подтверждать слухи отказываются. Артисты также отказались позировать фотографам вместе, однако весь вечер Петров и Милославская провели, общаясь друг с другом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, чем известна 24-летняя актриса Стася Милославская, покорившая сердце топового актера.