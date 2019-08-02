ЖКХ Петербурга вышли на борьбу с народными клумбами

До Петербурга докатилась волна «депокрышизации» — зачистки дворов от самовольного благоустройства, на основе, как правило, поделок из покрышек. Все эти клумбы, лебедей из шин — сносят и вывозят. Все по закону. Покрышки признаны вредными для здоровья и соответственно им не место у подъездов.

Их выковыривают уже по всей стране, вызывая у многих недоумение — зачем? Красиво же! Коммунальщики руками разводят — обязаны выполнить закон, если есть жалоба от жильцов.

На этом портале есть свои рекордсмены — за два летних месяца они успели по полторы тысячи кляуз написать. В местном жилкомсервисе оправдываются — поступила жалоба через интернет — надо реагировать оперативно. По клумбам у них целая пачка виртуальных заявлений.

Так кому мешает «дворовый дизайн» разбирался Ян Воскренский.