ЖКХ Петербурга вышли на борьбу с народными клумбами

, 1:32 Эфирная новость 21

Зачистки дворов от самовольного благоустройства происходят потому, что покрышки признаны вредными для здоровья и соответственно им не место у подъездов.

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Фото, видео : ТАСС / Zhu Yongmao

До Петербурга докатилась волна «депокрышизации» — зачистки дворов от самовольного благоустройства, на основе, как правило, поделок из покрышек. Все эти клумбы, лебедей из шин — сносят и вывозят. Все по закону. Покрышки признаны вредными для здоровья и соответственно им не место у подъездов.

Их выковыривают уже по всей стране, вызывая у многих недоумение — зачем? Красиво же! Коммунальщики руками разводят — обязаны выполнить закон, если есть жалоба от жильцов.

На этом портале есть свои рекордсмены — за два летних месяца они успели по полторы тысячи кляуз написать. В местном жилкомсервисе оправдываются — поступила жалоба через интернет — надо реагировать оперативно. По клумбам у них целая пачка виртуальных заявлений.

Так кому мешает «дворовый дизайн» разбирался Ян Воскренский.

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