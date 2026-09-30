«Заказывай гроб»: сеть мошенников с Украины выбивает деньги у россиян с помощью ИИ

Россияне столкнулись с вымогательствами нелегальных микрозаймов с Украины

На Украине создали целую сеть мошеннических микрофинансовых организаций. А чтобы было проще выбивать деньги у россиян, взяли на вооружение искусственный интеллект — и шантажируют жертв поддельными интимными снимками. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков покажет, как Киев теперь собирает средства на войну.

Несколько кликов — и деньги на карте. Без документов и под ноль процентов. Сервис DigiCash обещал наполнить кошелек за считанные минуты и без лишних проблем. Но стоило запоздать с платежом, и сказочные условия превращались в реальный кошмар.

«Как правило, угрозы начинались через неделю после того, как уже начиналась просрочка. Вырву ноги, вырву руки, заказывай гроб, скажи мне, сколько рост твой, чтобы я заказал гроб», — рассказала пострадавшая Мария.

От действий этой организации пострадали десятки россиян. Хотя по закону DigiCash — в переводе «цифровой нал» — компания-фантом без лицензии и права выдавать займы. Адрес — фейковый, как и данные сотрудников. Зато целая россыпь сайтов и названий. Своего рода цифровая гидра, которая охотилась за доверчивыми клиентами.

«Банки.ру перевели меня автоматом на другой сайт, и я немного не подумала, деньги нужны были срочно на лечение», — рассказала пострадавшая Олеся.

Олеся брала 10 тысяч, отдать попросили семьдесят. А в случае отказа пообещали прислать громил на домашний адрес. С тех пор боится даже лицо показать. Пострадавших ставили на счетчик, суммы задолженности умножали многократно. А на просьбы об отсрочке откровенно издевались. Нити этой паутины тянутся за границу. Почти все отмечают: в голосах вымогателей отчетливо слышался зарубежный говор. А геолокация порой показывала: звонят с Украины. И одними запугиваниями дело не ограничивалось.

«Была опубликована моя фотография, сгенерированная в ИИ порнографического характера. Мне пару раз вызывали скорую помощь, потому что у меня давление падало ниже нормы, и так как я одна воспитываю двоих детей, я начала переживать, вдруг я вообще не проснусь. У парня был такой явный акцент, он гэкал, я поняла, что человек может и не тут находиться», — рассказала Мария.

С помощью нейросетей лица пострадавших помещали на откровенные изображения. Дальше ультиматум: не заплатишь — картинку отправят родным, друзьям и коллегам. И поди потом доказывай каждому, что это не ты и не тебя.

«Обычный кредитор переживает, вернете ли вы деньги, отсюда требования справок, подтверждение дохода и трудоустройства. У мошенников совсем другой интерес: телефон, фотографии, страницы в соцсетях и контакты родственников. Больше информации — больше рычагов давления», — рассказал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

И таких виртуальных кредиторов стало вдвое больше. Только за первое полугодие Банк России обнаружил на рынке почти тысячу подобных игроков.

Юристы советуют не идти у них на поводу и сохранять все переписки и реквизиты переводов. А еще лучше устроить проверку до того, как отправлять незнакомцам паспорт и фотографию. Легального кредитора можно найти в реестре Банка России, подозрительного — в предупредительном списке. Проверка занимает несколько минут. Примерно столько же, сколько нужно, чтобы одобрить «выгодный» заем.

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