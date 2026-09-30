Риелтор раскрыла «подводные камни» жилья в рассрочку и без первого взноса

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 30 0

Такое предложение кажется на удивление щедрым, пока не узнаешь детали.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Риелтор Юсова: жилье в рассрочку и без первого взноса невыгодно для сдачи

Привлекательные акции на приобретение квартир от застройщиков по рассрочке или нулевому первому взносу — это щедрый подарок, у которого есть свои «подводные камни». Об этом 5-tv.ru рассказала риелтор Юлия Юсова на вручении премии ТОП-100.

«Это, скажем так, подарок от застройщика для того, чтобы люди могли себе позволить недвижимость. Есть, конечно же, «подводные камни», — сказала эксперт.

Так, стоимость такого жилья повышается на 10-20%. По словам Юсовой, покупатель должен отдавать себе отчет в том, для чего он приобретает квартиру. Если для личного использования в долгосрочной перспективе, то такая покупка, безусловно, выгодна. Однако если он собирается стать арендатором, то купленное по «льготным» условиям жилье в итоге окажется убыточным.

Помимо этого, хотя манящее предложение с нулевым первоначальным взносом кажется на удивление щедрым, это так лишь на первый взгляд.

«Я не люблю, например, ипотеку без первоначального взноса. Надо понимать, что первоначальный взнос все равно всегда есть, а если его как бы нет, значит, это либо потребительский кредит, либо его платит застройщик», — подчеркнула Юсова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выгоднее — «вторичка» или новостройка.

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