Неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте

Неизвестный мужчина напал на сотрудников полиции в Сургуте в четверг, 1 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УМВД.

По предварительной информации, один полицейский погиб. Второй получил ранения и госпитализирован.

Нападавший ликвидирован. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Как позднее уточнили в пресс-службе УМВД по Сургуту, все произошло поздним вечером. В дежурную часть около 22.40 по местному времени поступило заявление о подозрительном мужчине на улице Пушкина.

На место выехали сотрудники ППС. Во время задержания он оказал сопротивление, применив ножевое оружие. Один из раненых сотрудников полиции смог ликвидировать его из табельного оружия.