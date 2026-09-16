Лерчек провели операцию с использованием спинальной анестезии

Блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, в начале сентября провели операцию с использованием спинальной анестезии после госпитализации из-за сильных болей в спине. О принципах такой процедуры VOICE рассказал онколог Евгений Черемушкин.

В начале сентября 33-летняя Лерчек обратилась в московскую клинику. Ее жених Луис Сквиччиарини показывал кадры из больницы и рассказывал, что блогеру предстоит вмешательство для облегчения состояния. Позже стало известно, что ей сделали блокаду под местной анестезией, после чего она самостоятельно покинула клинику.

По словам специалиста, при спнальной анестезии препарат вводится максимально близко к нервным корешкам, которые отвечают за чувствительность определенной области тела.

«Спинальная анестезия — это регионарный метод обезболивания. Анестезирующий препарат подводится максимально близко к нервным корешкам. <…> Обычно речь идет о поясничном отделе позвоночника. Основная задача — убрать болевые и тактильные ощущения», — пояснил врач.

Черемушкин отметил, что чаще всего такой способ обезболивания используют при операциях на нижних конечностях. Также его могут применять при выраженных болевых синдромах, в том числе когда происходит сдавливание нервов.

По словам специалиста, продолжительность действия блокады зависит от исходных данных пациента. Если требуется длительное обезболивание, может устанавливаться катетер, однако за ним необходим специальный уход.

Врач добавил, что при использовании такого метода существуют определенные риски: может развиться воспаление или препарат может начать поступать не в ту область, что приведет к недостаточному обезболиванию.

«Возможно развитие воспаления или анестетик начинает попадать не туда. При этом у него достаточно много задач и он технически с ними справляется», — рассказал Черемушкин.

Он уточнил, что в случае с пациентами, испытывающими подобные боли, блокада может применяться как во время операции, так и для облегчения выраженного болевого синдрома в области ниже поясницы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прокуратура выступила против апелляционной жалобы Валерии Чекалиной по делу о незаконных переводах денег за рубеж. Представители гособвинения направили в суд возражения на жалобу стороны блогера и настаивают на изменении приговора Гагаринского районного суда Москвы. По данным участника процесса, прокуратура просит назначить Чекалиной шестилетний условный срок и усилить ограничения, связанные с продвижением ее бренда в интернете.

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