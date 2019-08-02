Рогозин представил Путину робота Федора

, 7:20 Эфирная новость 47

В ближайшее время робот-помощник направится на МКС.

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Фото, видео : ТАСС / Михаил Климентьев, 5-tv.ru

О создании национального космического центра, президенту сегодня доложил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Мощный Технопарк займет территорию в 250 тысяч квадратных метров и будет развиваться на базе завода Хруничева. Там разместятся авиационные фирмы, компании микроэлектроники, механики — всего 20 тысяч специалистов!

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Рогозин также показал Путину, как будет выглядеть первый космический андроид. Робот-помощник космонавтов по имени Федор 22 августа полетит на МКС.

«У нас в августе очень важный пуск, Владимир Владимирович. Хотел бы Вам показать одну работу», — заявил на встрече Рогозин.

«Давайте», — заинтересовался президент.

«Всегда есть риски в космосе в работе экипажа, особенно при выходе на внешний борт станции. Этот аппарат будет работать в режиме полного копирования действий космонавта: сначала со станции, потом можно будет управлять им непосредственно из Центра управления полетами. Но в будущем мы планируем, что эта машина будет обеспечивать для нас и покорение дальнего космоса», — подчеркнул глава «Роскосмоса».

Кстати, Федор обзавелся страницей в твиттере. Где рассказывает, как готовится к полету на беспилотном корабле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российский «Прогресс» установил рекорд скорости полета к МКС.

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