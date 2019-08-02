Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

|♈ Овен
|♉ Телец
|♊ Близнецы
|♋ Рак
|♌ Лев
|♍ Дева
|♎ Весы
|♏ Скорпион
|♐ Стрелец
|♑ Козерог
|♒ Водолей
|♊ Рыбы
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Прикоснись к своей внутренней силе, Рыбы. Посмотрите, как вы можете использовать ее для своего блага. Водолей, совершенно нормально, что вы считаете себя идеалом. Овен, подумайте об искусстве письма для исцеления себя. Вы находитесь в процессе освобождения от прошлого багажа.
Овен — гороскоп на сегодня, 2 августа
Вести личный дневник — это не баловство юности. Если вы думаете, что это лишь обычное упражнение, чтобы, например, пожаловаться на своего босса или поплакать о своем бывшем, подумайте еще раз. Как объясняет профессор Техасского университета Джеймс Пеннбейкер: «Когда мы переносим мысли на бумагу, мы, по сути, делаем их доступными для восприятия».
Овен, Вселенная предоставляет вам прекрасную возможность освободиться от психологических травм, которые давят на вас. Ваши ключевые слова на сегодня: эмоциональное освобождение, исцеление и катарсис.
Космический совет: начните вести личный дневник.
Телец — гороскоп на сегодня, 2 августа
Миссия «Доминирование Мира» хорошо подходит вам, Телец. Но не забывайте, что вы можете быть самой непобедимой версией себя, когда вы ставите заботу о себе выше всего остального.
Пришло время найти неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Как вы ухаживаете за своим внутренним миром? Какие занятия заставляют вас чувствовать себя бодрыми? Позвольте себе сделать несколько вещей, которые сегодня не связаны с вашими целями.
Космический совет: найдите неуловимый баланс между работой и личной жизнью.
Близнецы — гороскоп на сегодня, 2 августа
Два будет вашим магическим числом сегодня. Приготовься найти инь и янь, Близнецы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью завершать ваши предложения.
К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма. Дайте себе место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.
Космический совет: найдите инь своему янь.
Рак — гороскоп на сегодня, 2 августа
Вы снова танцевали со своими демонами, Рак? Вселенная хочет, чтобы вы запомнили: ваш разум — самый мощный инструмент в вашем распоряжении. Используйте его, чтобы создать прекрасную реальность для себя, установить намерения, которые поддержат путешествие вашей души.
Помните, слова, которые мы используем, когда говорим с собой, так же важны. Будьте добрыми. Будьте нежными. Вы незавершенный шедевр.
Космический совет: это ваш шанс создать идеальную жизнь для себя.
Лев — гороскоп на сегодня, 2 августа
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Нелегко уволить некомпетентного сотрудника или призвать коллегу за использование неэтичных методов, но у вас нет выхода. Вам придется быть сегодня вестником плохих новостей.
Когда дело доходит до деловых решений, коснитесь своей логической стороны. Лев, понимание этого поможет вам требовать то, что вы действительно заслуживаете.
Космический совет: отстаивайте правду, даже если она показывает вас с плохой стороны.
Дева — гороскоп на сегодня, 2 августа
Если вы верите в закон притяжения, вы хотите попробовать это дома. Держите чистую мысль в своем уме 17 секунд, чтобы привести все в движение. Желание будет становиться все сильнее и сильнее, когда достигнет 68 секунд.
Если то, что вы просили, согласуется с вашим высшим благом, оно найдет путь в ваше существование. Помните, что принятие необходимых действий является неотъемлемой частью процесса. Только не спешите. Сдайтесь высшей силе, зная, что все, что вы заслуживаете, со временем придет к вам.
Космический совет: исполение желаний зависит от чистоты ваших мыслей.
Весы — гороскоп на сегодня, 2 августа
«Способ создания искусства состоит в том, чтобы сжигать и разрушать обычные концепции и заменять их новыми истинами, исходящими из макушки головы и из сердца». Считайте это своим побуждением, чтобы бросить вызов существующему положению, раздвинуть границы и побудить окружающих взглянуть за пределы того, что они считают истиной.
В этом ваш рост, Весы. Примите сумасшедшие идеи, которые приходят в вашу голову. Дар подлинности сделает вас непобедимыми в этом мире.
Космический совет: искусство творческого восстания.
Скорпион — гороскоп на сегодня, 2 августа
Вот один из способов повышения производительности: составьте список из пяти реалистичных задач. Чем проще и точнее вы сформулируете мысль, тем легче будет достичь цели. Таким образом, вы сможете сделать больше и уделить этому делу ваше пристальное внимание.
Помните, чтобы создать среду без помех для себя, нужно свести к минимуму отвлекающие факторы.
Космический совет: краткий список дел может стать секретом повышения вашей производительности.
Стрелец — гороскоп на сегодня, 2 августа
Новолуние — волшебное время, Стрелец. Время сеять семена с любовью. По мере того, как луна нарастает, она дает нашим мечтам и желаниям силу для того, чтобы стать более разнообразными.
Используйте эту энергию для высшего блага. Подумайте о том, что вы хотите родить — например, творческий проект. Обдумайте шаги, которые приблизят вас к цели и перейдут в режим действия.
Космический совет: Вселенная побуждает вас сажать семена, которые соответствуют вашему высшему благу.
Козерог — гороскоп на сегодня, 2 августа
Думайте о себе как о генеральном директоре своей жизни, воплощая это грандиозное видение в свою реальность. Мы создаем все вокруг себя так, как мы говорим, Козерог. Поэтому говорите с уверенностью и верьте, что-то, к чему вы стремитесь, уже ваше.
Хорошая новость: рядом с вами отличные люди. Как всегда, продолжайте вдохновлять друг друга.
Космический совет: вы генеральный директор своей жизни.
Водолей — гороскоп на сегодня, 2 августа
Если вы просыпаешься, чувствуя себя кошкой, виноваты только ваши звезды. Что требует этот день: огромная чашка какао и ваша любимая книга.
Поменяйте Кафку на Ошо или Экхарта Толле. Учитывая ваше рефлексивное настроение, вам нужно что-то, что поможет избежать вашей трехмерной реальности — хотя бы на минуту. P. S. Можно отказаться от определенных планов по развитию вашего внутреннего мира.
Космический совет: Что требует этот день: огромная чашка какао и ваша любимая книга.
Рыбы — гороскоп на сегодня, 2 августа
Вы целитель, ведьма, отличный работник и знахарка. Вы луч надежды в мире темных облаков. Прикоснись к своей внутренней силе, Рыбы. Посмотрите, как вы можете использовать свои подарки для высшего блага.
Вы обладаете силой удерживать пространство для других, несмотря на то, что вы можете пережить на личном фронте. Помните, что вы не всегда можете облегчить их проблемы, но вы можете заставить их чувствовать себя увиденными и услышанными. Сегодня ваши слова силы — доброта, сострадание и сочувствие.
Космический совет: пролить свет на мир.
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