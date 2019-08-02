Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе Прикоснись к своей внутренней силе, Рыбы. Посмотрите, как вы можете использовать ее для своего блага. Водолей, совершенно нормально, что вы считаете себя идеалом. Овен, подумайте об искусстве письма для исцеления себя. Вы находитесь в процессе освобождения от прошлого багажа.



Овен — гороскоп на сегодня, 2 августа

Вести личный дневник — это не баловство юности. Если вы думаете, что это лишь обычное упражнение, чтобы, например, пожаловаться на своего босса или поплакать о своем бывшем, подумайте еще раз. Как объясняет профессор Техасского университета Джеймс Пеннбейкер: «Когда мы переносим мысли на бумагу, мы, по сути, делаем их доступными для восприятия».

Овен, Вселенная предоставляет вам прекрасную возможность освободиться от психологических травм, которые давят на вас. Ваши ключевые слова на сегодня: эмоциональное освобождение, исцеление и катарсис.

Космический совет: начните вести личный дневник.

Телец — гороскоп на сегодня, 2 августа

Миссия «Доминирование Мира» хорошо подходит вам, Телец. Но не забывайте, что вы можете быть самой непобедимой версией себя, когда вы ставите заботу о себе выше всего остального.

Пришло время найти неуловимый баланс между работой и личной жизнью. Как вы ухаживаете за своим внутренним миром? Какие занятия заставляют вас чувствовать себя бодрыми? Позвольте себе сделать несколько вещей, которые сегодня не связаны с вашими целями.

Космический совет: найдите неуловимый баланс между работой и личной жизнью.

Близнецы — гороскоп на сегодня, 2 августа

Два будет вашим магическим числом сегодня. Приготовься найти инь и янь, Близнецы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью завершать ваши предложения.

К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма. Дайте себе место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.

Космический совет: найдите инь своему янь.

Рак — гороскоп на сегодня, 2 августа

Вы снова танцевали со своими демонами, Рак? Вселенная хочет, чтобы вы запомнили: ваш разум — самый мощный инструмент в вашем распоряжении. Используйте его, чтобы создать прекрасную реальность для себя, установить намерения, которые поддержат путешествие вашей души.

Помните, слова, которые мы используем, когда говорим с собой, так же важны. Будьте добрыми. Будьте нежными. Вы незавершенный шедевр.

Космический совет: это ваш шанс создать идеальную жизнь для себя.