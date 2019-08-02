«Я тебя в ушко, ты меня в спинку»: Потап и Каменских придаются романтике в Италии

, 3:02 Видео 36

Знаменитости в компании еще одной пары днем путешествует на яхте по Средиземному морю в районе Сардинии, а ночью отрывается на вечеринках.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @kamenskux, @positiff, @realpotap

Недавно связавшие себя узами брака Потап и Настя Каменских решили устроить себе второй медовый месяц и в компании украинского музыканта, солиста группы «Время и стекло» Алексея Завгороднего, известного под псевдонимом Positiff и его супруги Анны направились на отдых в Италию.

К слову, сразу после свадьбы молодожены лишь на неделю успели махнуть в Турцию, а потом с головой окунулись в работу. Завершив все срочные и важные дела, пара все же решила прервать гастрольный график и полностью придалась романтике на острове Сардиния.

Четверка весело и в удовольствие проводит время на Средиземном море. Потап практически превратился в модного видеоблогера. В то время, как Настя просто выкладывает короткие видео, музыкант в своем сторис активно комментирует происходящее вокруг него и выражает огромный восторг.

«Чем хорош отдых на яхте, тем, что ты заплываешь в такие места, где ты можешь увидеть такую красоту, которую ты можешь увидеть только с воды!» — восхищается видами Потап.

Не удержался Потап и в сторис Завгороднего. Даже скромно поинтересовался:

«Можно я прокомментирую?»

Вечером компанию прямо на яхте подвезли к панорамному открытому клубу, где происходило яркое шоу и они смогли повеселиться от души прямо на палубе. Наибольший восторг на Потапа произвел мужчина, который исполнял арии женским голосом. А Настя с подругой Анной отрывались от души, радуя своих супругов зажигательными танцами. При этом, будучи на яхте им совершенно не было необходимости прихорашиваться. Девушки веселились, так сказать, в домашнем.

В отличие от своего супруга, Настя вполне молчалива на отдыхе. Единственное, что опубликовала звезда незадолго до начала вечеринки, — это милое фото с незамысловатой подписью, говорящей о простоте в отношениях:

«Я тебе шорты, ты мне ботинки! Я тебя в ушко, ты меня в спинку», — сопроводив послание сердечком.

Instagram @kamenskux

Поклонников публикации знаменитостей все больше и больше приводят в восторг. Некоторые даже отметили, что после того, как Потап сошелся с Настей, он буквально рассветает каждый день на глазах.

«Красавчики… Потап, ты сейчас похорошел… Мачо! Женитьба на Насте тебе пошла на пользу!!!»;

«Настя, Леша рядом с тобой такой уютный, такой домашний, как вы говорите, мишка, только плюшевый. Так здорово!»;

«Потап просто расцветает на глазах».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как с присущим Потапу и Насте Каменских юмором они собирались в Италию.

Читайте также

+12° Днём +15°
Ночью +10°
63.83
0.41 70.47
-0.27
Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!

Последние новости

3:25
Гороскоп на 2 августа: Овен, пора избавиться от чемодана без ручки!
3:02
«Я тебя в ушко, ты меня в спинку»: Потап и Каменских придаются романтике в Италии
2:39
Елена Малышева рассказала, как спаслась от рака — видео
2:14
В общественном совете столичного МВД осудили «пьяного лжегаишника»
1:58
Воздушная группировка для борьбы с пожарами в Красноярском крае удвоена
1:32
ЖКХ Петербурга вышли на борьбу с народными клумбами

Сейчас читают

Александр Петров и Стася Милославская вышли в свет вместе
Ильин день: что можно и нельзя делать 2 августа
Стало известно с кем встречается Рита Дакота — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги