«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских

Супруг украинской суперзвезды Насти Каменских Алексей Потапенко запечатлел, как его жена собирает чемоданы. Снимок был опубликован на официальной странице Потапа в Instagram. На нем певица наглядно демонстрирует гибкость своего тела.

Instagram

«Время собирать чемоданы, женушка», — шутливо подписал публикацию Потап.

«Шаманите?»: Михалкова в костюме индейца рассказала о казусах в жизни актера

Подписчики, однако, не оценили дурачество звездных супругов. Некоторые вовсе не узнали Настю.

«Подумала, что мужик»;

«Это даже и не смешно! Немного нелепо и раскорячисто!»;

«И что тут умного? (гормоны в голову бьют)»;

«Леша удалите это фото, пожалуйста, зачем чтобы про вашу жену писали гадости».

После таких комментариев Потапенко внял советам поклонников и удалил фотографию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о полезных советах, которыми полуголая Каменских поделилась из ванной.