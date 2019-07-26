«Время собирать чемоданы, женушка»: Потап опубликовал странное фото Каменских

Супруг украинской суперзвезды Насти Каменских Алексей Потапенко запечатлел, как его жена собирает чемоданы. Снимок был опубликован на официальной странице Потапа в Instagram. На нем певица наглядно демонстрирует гибкость своего тела.
«Время собирать чемоданы, женушка», — шутливо подписал публикацию Потап.
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Подписчики, однако, не оценили дурачество звездных супругов. Некоторые вовсе не узнали Настю.
«Подумала, что мужик»;
«Это даже и не смешно! Немного нелепо и раскорячисто!»;
«И что тут умного? (гормоны в голову бьют)»;
«Леша удалите это фото, пожалуйста, зачем чтобы про вашу жену писали гадости».
После таких комментариев Потапенко внял советам поклонников и удалил фотографию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о полезных советах, которыми полуголая Каменских поделилась из ванной.