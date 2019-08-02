«И целлюлит, и прыщ!» Виктория Дайнеко показала фото без обработки

Виктория Дайнеко проводит отпуск на красочных берегах Майами. Певица не перестает радовать подписчиков фотографиями с отдыха на американском курорте. На этот раз артистка превзошла сама себя. Звезда не побоялась продемонстрировать фигуру в откровенном бикини, разместив в Instagram снимок без обработки. Однако не все фолловеры сочли фото удачным. Многие отметили — у тела знаменитости полно недостатков.

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Комментарии под публикацией Виктории Дайнеко тут же наполнились злобными смешками и подтруниваниями над артисткой. Подписчики как будто обрадовались, что звезды тоже не идеальны.

«Ого, какое тело рыхлое у вас, Виктория!»

«Щадящий разогревающий массаж для Викиной попы и спины не повредит!»

«Пирожочек!» — написали хейтеры.

Instagram @victoriadaineko