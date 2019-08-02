«И целлюлит, и прыщ!» Виктория Дайнеко показала фото без обработки

Виктория Дайнеко проводит отпуск на красочных берегах Майами. Певица не перестает радовать подписчиков фотографиями с отдыха на американском курорте. На этот раз артистка превзошла сама себя. Звезда не побоялась продемонстрировать фигуру в откровенном бикини, разместив в Instagram снимок без обработки. Однако не все фолловеры сочли фото удачным. Многие отметили — у тела знаменитости полно недостатков.
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Комментарии под публикацией Виктории Дайнеко тут же наполнились злобными смешками и подтруниваниями над артисткой. Подписчики как будто обрадовались, что звезды тоже не идеальны.
«Ого, какое тело рыхлое у вас, Виктория!»
«Щадящий разогревающий массаж для Викиной попы и спины не повредит!»
«Пирожочек!» — написали хейтеры.
Однако огромная армия фанатов Виктории Дайнеко встала на сторону своей любимицы и поспешила защитить ее от нападок злобных комментаторов. Поклонники знаменитости по достоинству оценили смелый поступок, несмотря на очевидные дефекты фигуры кумира.
«Естественная красота. Очень эффектное фото. Надоели „глянцевые“ тела. Тут все и красиво, и соблазнительно. Хотя и целлюлит виднеется, и прыщ есть. А ведь знаменитости тоже люди!»
«Зато она натуральная, а не искусственная, как многие звезды, которые уже по сто операций силиконовых сделали!»
«Естественная! Так уже надоели эти с обложки журналов „куклы“! Никакой индивидуальности у всех! Все стали инкубаторские!» — отметили подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виктория Дайнеко призналась, что у нее началось скрытое ожирение.