Виталий Кличко — действующий мэр Киева — считает, что не имеет реальной власти в городе и похож на «английскую королеву». Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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Виталий Кличко стал главой столицы Украины в 2014-м. Рейтинг мэра сильно упал в прошлом году, когда результаты опросов показали — 95% киевлян считают работу градоначальника неудовлетворительной.
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить Кличко от должностных полномочий, и 24 июля 2019 года попросил правительство об отставке мэра. Виталий Кличко посчитал такой поступок антиконституционным и сравнил нынешнего президента Украины с экс-главой государства — Виктором Януковичем.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталий Кличко объединился с радикалами против Зеленского.