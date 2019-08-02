Кличко утверждает — он английская королева в Киеве

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Мэр столицы Украины больше не желает «разрезать ленточки» и «возлагать цветы».

Фото : ТАСС/ZEUS

Виталий Кличко — действующий мэр Киева — считает, что не имеет реальной власти в городе и похож на «английскую королеву». Об этом сообщает «Экономика сегодня».

«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится „английской королевой“. Просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — возмущается политик.

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Виталий Кличко стал главой столицы Украины в 2014-м. Рейтинг мэра сильно упал в прошлом году, когда результаты опросов показали — 95% киевлян считают работу градоначальника неудовлетворительной.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение освободить Кличко от должностных полномочий, и 24 июля 2019 года попросил правительство об отставке мэра. Виталий Кличко посчитал такой поступок антиконституционным и сравнил нынешнего президента Украины с экс-главой государства — Виктором Януковичем.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Виталий Кличко объединился с радикалами против Зеленского.

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