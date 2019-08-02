Фото: Элджей изменяет Насте Ивлеевой с другой блондинкой?!

, 11:41 Фото 706

Рэп-исполнитель опубликовал снимок с сексуальной красоткой. И это не Настя. Фанаты пришли в бешенство и устроили флешмоб в комментариях «разлучницы», пытаясь повторить ситуацию с Леди Гагой.

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Фото, видео : Instagram @sayonaraboy

Популярный российский рэп-исполнитель Элджей необдуманно разместил в Instagram фото, на котором позирует в компании сексуальной блондинки. Поклонники Насти Ивлеевой — девушки музыканта — пришли в ярость от снимка. Многие утверждают — Элджей изменник.

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«Ну, раз Ивлеевой на фотке нет, то и лайка не жди!»

«Тебе ***** от Настюшки Опасности!»

«Настенька — лучше!»

«В смысле, не Ивлеева?!» — написали фолловеры.

Instagram @sayonaraboy

Оказалось, переживать за отношения Насти Ивлеевой и Элджея нет никаких оснований. Девушка, которая взбесила фанатов на снимке рэпера — 25-летняя Эра Истрефи — популярная сербская певица. Очевидно артисты планируют совместный музыкальный проект. Однако исполнительнице по всей видимости скоро предстоит пережить опыт Леди Гаги — русскоязычные поклонники Ивлеевой уже пришли в комментарии под публикациями «разлучницы».

«Русские тут?»

«Русские везде!»

«Все переместились со страницы Гаги сюда?» — общаются между собой подписчики.

Подруге Элджея Эре Истрефи еще повезло — под ее постами нет рецептов шашлыка и объявлений о продаже гаража в Самаре. Именно такие комментарии оставляли под фото Леди Гаги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэпер Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой.

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