Фото: Элджей изменяет Насте Ивлеевой с другой блондинкой?!

Популярный российский рэп-исполнитель Элджей необдуманно разместил в Instagram фото, на котором позирует в компании сексуальной блондинки. Поклонники Насти Ивлеевой — девушки музыканта — пришли в ярость от снимка. Многие утверждают — Элджей изменник.

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«Ну, раз Ивлеевой на фотке нет, то и лайка не жди!»

«Тебе ***** от Настюшки Опасности!»

«Настенька — лучше!»

«В смысле, не Ивлеева?!» — написали фолловеры.

Оказалось, переживать за отношения Насти Ивлеевой и Элджея нет никаких оснований. Девушка, которая взбесила фанатов на снимке рэпера — 25-летняя Эра Истрефи — популярная сербская певица. Очевидно артисты планируют совместный музыкальный проект. Однако исполнительнице по всей видимости скоро предстоит пережить опыт Леди Гаги — русскоязычные поклонники Ивлеевой уже пришли в комментарии под публикациями «разлучницы».

«Русские тут?»

«Русские везде!»

«Все переместились со страницы Гаги сюда?» — общаются между собой подписчики.

Подруге Элджея Эре Истрефи еще повезло — под ее постами нет рецептов шашлыка и объявлений о продаже гаража в Самаре. Именно такие комментарии оставляли под фото Леди Гаги.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что рэпер Элджей впервые опубликовал фото поцелуя с Настей Ивлеевой.