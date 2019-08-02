Burger King намерен начать продажу бургеров из растительного мяса

Одна из популярных в мире сетей ресторанов быстрого питания Burger King готовится предложить своим американским клиентам бургеры из растительного мяса. Вскоре в ресторанах во всех штатах страны появится воппер под названием Impossible Whopper с котлетой из альтернативного мяса от стартапа The Impossible Foods.

При этом, как сообщают таблоиды США со ссылкой на компанию, у разработчиков этой идеи не было цели заинтересовать веганов или вегетарианцев, их главной задачей было сделать так, чтобы в результате бургер понравился мясоедам. Именно поэтому новый воппер напоминает по вкусу классический.

На эту новость немедленно отреагировали американские аналитики. Судя по их прогнозам, в ближайшие десять лет рынок альтернативного мяса может «захватить» 10% мировой мясной промышленности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самом калорийном бургере в российских ресторанах.