Все «бывшие» Ксении Собчак: кандидат в президенты, директор театра и другие

В начале июня 2019 года Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом. А 13 сентября сыграла свадьбу с режиссером Константином Богомоловым. 5-tv.ru предлагает вспомнить всех бывших возлюбленных Ксении.

Вячеслав Лейбман

spb.kp.ru

Некогда богатый вице-президент корпорации по перевалке нефти. Во времена романа с телеведущей бизнесмен подарил ей дорогой Mercedes. Пара несколько раз расходилась, однако спустя время вновь возвращалась друг к другу. Именно этот предприниматель навсегда стал «яблоком раздора» для Ксении Собчак и ее экс-подруги — балерины Анастасии Волочковой. При каждой встрече звезда «Дома-2» пытается напомнить танцовщице, что та увела у нее возлюбленного. Сама Волочкова роман с Лейбманом отрицает. Умар Джабраилов

ТАСС /Коротаев Артем Известный меценат, крупный бизнесмен и вице-президент «Творческого союза художников России» встречался с Ксенией Собчак 16 лет назад. Мужчина даже был кандидатом в президенты. Однако на выборах за неудавшегося политика проголосовал лишь 0,1% россиян. В будущем возлюбленная Джабраилова побила его рекорд — за Собчак на президентских выборах отдали 1,68% голосов. Александр Шустерович

РИА Новости /Руслан Кривобок

С миллиардером Ксения Собчак планировала женитьбу в 2005 году. Однако светская львица сбежала из-под венца, несмотря на то, что сам Валентин Юдашкин уже сшил ей платье для торжества. Позже телеведущая призналась, что расстроила свадьбу, потому что не хотела оказаться в золотой клетке. Шустерович утверждал, что звезде «Дома-2» не нужно работать, ведь у него полно денег. Но такое положение дел не устраивало трудоголика Ксению. Дмитрий Савицкий

РИА Новости /Екатерина Чеснокова

Российский писатель и некогда генеральный директор известной радиостанции расстался с Ксенией Собчак после трех лет отношений просто потому, что чувства в паре угасли. Хотя, злые языки до сих пор уверены — телеведущую просто бесило, что Савицкий мало зарабатывает, ведь она привыкла к хорошей жизни. Сам Дмитрий позже рассказал, что звезда «Дома-2» — самая ревнивая женщина в его жизни. Олег Малис

РИА Новости /Андрей Стенин

С бизнесменом Ксения Собчак познакомилась в довольно романтичной обстановке. Пара впервые встретилась в Сан-Тропе на «Бале цветов». Позже влюбленные вместе отдыхали в Юрмале и Куршевеле. Поклонники телеведущей поверили — дело идет к свадьбе. Однако пара рассталась, а неунывающая Собчак тут же завела новые отношения. Сергей Капков

РИА Новости /Екатерина Чеснокова

У государственного деятеля во время романа с Ксенией Собчак уже была жена и дети. Знаменитость попыталась превратить чиновника в модного джентльмена — она полностью изменила его имидж. Поговаривают, Капков настолько влюбился в звезду «Дома-2», что расстался с супругой. Однако Собчак в таких жертвах не нуждалась, и ушла к другому. Эдуард Бояков

ТАСС /Бобылев Сергей

Очевидно Ксению Собчак давно тянет к деятелям искусства. Бояков во времена любовных отношений с телеведущей трудился директором театра «Практика». Пожалуй, это единственный мужчина, с которым Ксения не смогла добиться нормальных дружеских отношений после разрыва. Илья Яшин

РИА Новости /Александр Уткин

Вместе с Ильей Яшиным Ксения Собчак ходила на митинги, писала трогательные письма в Следственный комитет «не сажайте моего молодого человека в тюрьму», и вообще, переживала романтический период в качестве жены декабриста. Однако довольно скоро у телеведущей остыли чувства к возлюбленному. Об их расставании сообщили в прямом эфире радиостанции, где Ксения работала. Максим Виторган

ТАСС /Прокофьев Вячеслав

И вот первое замужество! Максим Виторган и Ксения Собчак поженились в 2013 году. Через несколько лет в семье появился малыш — Платон. Летом 2019 года Виторган и Собчак сделали публичное заявление — они разводятся. Супруги не стали делить имущество и, тем более, ребенка. Экс-супруг помогает телеведущей в воспитании сына. Константин Богомолов

ТАСС /Прокофьев Вячеслав