Названа дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

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В пятницу, 2 августа, стало известно, что звездная пара решила связать себя узами брака.

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Фото, видео : ТАСС/Прокофьев Вячеслав

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Известный российский режиссер Константин Богомолов и популярная телеведущая Ксения Собчак решили узаконить свои отношения. По информации Дни.ру, которые ссылаются на Telegram-канал «Героиня Татлера», бракосочетание назначено на 13 сентября. Пока эта информация не подтверждена. Собчак и Богомолов слухи не подтвердили и не опровергли.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что 1 августа Константин Богомолов на своей страничке в Instagram опубликовал видео с Ксенией Собчак, а в подписи к посту признался телеведущей в любви. Известно, что с Богомоловым Собчак закрутила роман будучи в в браке с актером Максимом Виторганом. 22 января в сети появились кадры, на которых видно, как артист ударил режиссера, закрутившего роман с его супругой.

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