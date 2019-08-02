Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян рассказал, как победил рак

Российский актер Андрей Гайдулян, известный по телесериалам «Универ» и «СашаТаня», стал гостем передачи на федеральном канале, в эфире которой рассказал о том, как боролся с онкологическим заболеванием. Неутешительный диагноз артисту поставили в 2015 году. Врачи диагностировали у него рак лимфатической системы.

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Узнав об этом, Гайдулян постарался изолировать себя от средств массовой информации. Он не читал, что о нем пишут в интернете и, когда через несколько лет открыл несколько статей, был просто в ужасе.

« В те непростые годы я нашел отдушину в храме, в своем внутреннем мире. Благодаря этому и победил страшную болезнь» , — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

В тяжелый период, по словам Гайдуляна, с ним рядом всегда была коллега по фильму «СашаТаня» Валентина Рубцова.

« Валя была все это время рядом со мной. Она тот человек, который придет на помощь по первому звонку. Думаю, что в то время она переживала больше, чем я », — поделился воспоминаниями артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Гайдуляна задержала полиция в центре Москвы.